Dolar alacaklar için yeni uyarı! Uzman isim tarih verdi

Hızlı aşılama süreci yaşayan ülkeler çabuk toparlanırken ekonomik anlamda da güçleniyor. ABD’de iyileşen istihdam verileriyle gözler yeniden dolar kuruna çevrildi. İşte ayrıntılar...

Aşılama konusunda hızlı ilerleyen ülkeler normalleşme yönünde hızlı adım atıyor. ABD’de beklentilerin üzerinde gelen istihdam verileri piyasalarda dengeleri değiştirdi.

Milliyet'ten Zeynep Aktaş'ın yazısı:

ABD Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, geçen ay tarım dışı istihdam 943 bin oldu. Ekonomistlerin beklentisiyse istihdamın 845 bin geleceği yönündeydi. Aynı ayda işsizlik oranı yüzde 5.4’e geriledi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 5.9’dan yüzde 5.7’ye ineceği yönündeydi.Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 9.8’den yüzde 9.2’ye indi. Haziran ayı tarım dışı istihdam verisi 850 bin seviyesinden 938 seviyesine revize edildi. Veriler ABD ekonomisinde istihdamda iyileşme meydana geldiğine işaret ediyor. Bu da ekonomide atılacak adımları etkileyecek.

Sert dalgalar

Piyasaları dinamik tutan bol likidite dönemi. Bunun sona erme ihtimali bile sert fiyat dalgalanmalarını beraberinde getiriyor. Pandemi sürecinde ekonomiler ayakta kalmak için likiditeyi artırdı, şirketleri destekledi. Şimdi likiditenin sonuna gelindi. Likiditenin geri çekilme süreci başladığında dalgalı ve sert hareketler de gündemde olacak.

Piyasada zincirleme etkisi

Piyasalardaki hareketler iç içe geçmiş durumda ve zincirleme etkisi var. Çok hızlı reaksiyonlar gözlenebilmekte. Bu nedenle yaşanan her dalgalanmayı kalıcı görmemeli. Yatırımcılar hareketli alanlarda olmayı tercih edeceklerdir. Bu nedenle hareket hangi yöne kayıyorsa orada daha fazla canlılık görülebilir. Yatırım enstrümanlarındaki genel hareket seyrinden yararlanmak için portföy çeşitliliği önemli.

Dolar endeksi kritik eşiklerde

Dolar Endeksi, dolar kurunun altı para biriminden oluşan sepete göre değerini gösterir. Sepetin içinde euro, Japon Yeni, Kanada Doları, İngiliz Sterlini, İsveç Kronu ve İsviçre Frangı bulunuyor. ABD verilerindeki güçlenmeye bağlı olarak yönünü yukarı doğru çeviriyor.

Merkez Bankası'nın açıklaması bekleniyor

TCMB’nin yeni faiz kararı 12 Ağustos’ta açıklanacak. Enflasyon verilerindeki yükseliş sonrası faizde bir değişiklik beklenmiyor. Sürpriz bir karar fiyatlarda spekülatif hareketleri de beraberinde getirecektir.

Doların 8,65’in üzerindeki kalıcı hareketinde ilk direnci 8,80 seviyesinde yer alıyor. Küresel bazda doların güçlenmesi halinde TCMB’nin kararına rağmen kurlarda yukarı hareket sürebilir. Doların seyri hem dışarıdan hem de içeriden gelen veri akışı ile belli olacak.

Spor tokenlere dikkat edilmeli

Yeni alanlar ilgi çekiyor. Bu nedenle yönelim de yüksek. Fenerbahçe’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada Paribu iştiraki Stoken ile yapılan sözleşme gereğince Paribu veya Stoken tarafından 175 milyon TL tutarında asgari hasılat taahhüt edildiği belirtildi.

30 liradan 500 bin token'ın ön satışının tamamlandığını, dokuz ay boyunca transfer edilmemesi koşuluyla 15 TL’ye satılan token'ların ise neredeyse tümünün satıldığı belirtildi. Spor token'lar büyük beklentilerle alınabilir. Ancak borsadaki şirketlerin özsermayelerinin de ekside olduğu unutulmamalı.