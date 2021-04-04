Dolar alacaklar dikkat! Bomba tahmin geldi

BIST 50 şirketleri içinde % 10 üzeri kâr marjı ile çalışan ve 1 yılda % 100 kazandıran şirketler yüz güldürdü. Bu formül şirket ve yatırımcı için win-win (kazan-kazan) anlamına geliyor. Öte yandan Milliyet Yazarı Zeynep Aktaş piyasalar ve dolar kurundaki 5 önemli gelişmeyi tek tek sıraladı.

Kripto paralardaki yüksek getiriler ve borsada aşırı düşen hisseler yatırımcıların iştahını kabartıyor. Böyle dönemler fırsat yarat-sa da kredi çekilerek yapılan yatırımlar ciddi borç sarmallarının ve hayal kırıklıklarının tetikleyicisi olabilir.

Coin’lerdeki yükselişler cazip getiriler sunsa da yasal boşluklarının olması riski hayli yüksek kılıyor. Bu risklerin üstelik kredi ile taşınması beraberindeki zarar olasılığını daha da artırmakta. Öte yandan Milliyet Yazarı Zeynep Aktaş piyasalardaki 5 önemli gelişmeyi ve dolar kurunda ilerleyen günlerde ne olacağını açıkladı.

Odaktaki 5 gelişme

1 - ABD doları küresel bazda güçlü seyrediyor: ABD’de mart ayında tarım dışı istihdam 916 bin oldu. Beklenti 675 bindi. Beş yıllık ABD tahvil faizi yüzde 0,95’le Şubat 2020’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. ABD 10 yıllık tahvil faizi yeniden yüzde 1,70’i aştı. ABD’de açıklanan olumlu veriler doları destekliyor.

2 - Piyasalarda aşı etkisi hissedilebilir: Seyahat kısıtları aşılama etkisiyle azalıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Ko-vid-19 aşısının ikinci dozunun yapılmasının ardından seyahat edilebileceğini duyurdu. Aşılamaların artması piyasaları olumlu etkileyecektir.

Dolar için flaş tahmin

3 - Dolar kurunda sakinleşme yaşanıyor: Hafta içerisinde 8,45 seviyesine kadar yükselen dolar/TL haftanın son günü 8,16’ya geriledi. 6,89-8,48 aralığında yaşanan yükselişin geri çekilme seviyeleri 8,10- 7,87 ve 7,68 ve 7,49. Kurun enflasyon etkisiyle TCMB’nin 15 Nisan’da sıkı para politikasını sürdürme eğilimi devam edecektir.

4 - Borsada karar haftası: BIST 100 Endeksi 1.430 seviyesinde. Kısa vadede yükselen bir üçgen oluştu. Endeks 1.431-1.443 seviyelerindeki direncin üzerine çıkabilirse yeniden içerisinde hareket ettiği 1.443-1.582 yatay bandına dönecek. Hisse bazlı hareketlerle bu yaşanabilir. Eğer direnç aşılmazsa bir süre 1,335-1,445 bandında hareket sürecektir.

5 - 2016 Temmuz darbe girişiminden bu yana DTH’daki en büyük azalma gerçekleşti. TCMB’nin 26 Mart haftasına ilişkin para ve banka raporuna göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 8,1 milyar dolar azaldı. Bu azalmada sermaye kontrolü gelebileceği söylentisi ile yastık altına çekilebilen para olsa bile ciddi bir gerileme.

Öte yandan Borsada dalgalanmaların, gün içi hareketlerin, fiyat savrulmalarının yüksek olduğu dönemlerde riski düşürmek açısından şirketlerin mali performanslarını takip etmek önemlidir. Neticede güçlü ticari performansa sahip şirketler olumsuzluklara rağmen kârlarını artırırken uzun vadede yatırıcısına da kazandırmakta. Bu çerçevede yaptığımız analizde Borsa 50 şirketleri içinde yüzde 10’un üzerindeki kâr marjıyla çalışan 9 şirketin son bir yılda yüzde 100’lük getirisiyle öne çıktığı gözlendi.