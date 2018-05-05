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Dolar 4.30 TL’den döndü

Merkez Bankası’nın geçen haftaki faiz artışına rağmen küresel gelişmeler ve Türkiye’ye özgü endişelerle kur ve faizde sert yükseliş haftanın son işlem gününde de devam etti.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:36
Dolar 4.30 TL’den döndü

Önceki gün açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi öncesi 4.1740 seviyesinde işlem gören dolar/TL dün sabah güne 4.22 civarında başladı. Kur öğlen saatlerinde 4.2903 TL ile tarihi zirveye ulaşırken, daha sonra 4.2130 TL’ye kadar gerileyip günü 4.2465 TL’den kapattı. Euro kuru ise gün içerisinde en yüksek 5.1334 TL’ye kadar yükselirken, en düşük 5.0516 TL’yi gördü. Günü ise 5.0725 TL’den tamamladı. Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 0.11 düşüşle 102 bin 794 puandan başlarken; haftanın son işlem gününü 301 puan azalışla 102 bin 599 puandan tamamladı.

7 HAZİRAN ÖNCESİ ADIM

Bankacılar beklentilerin üzerindeki enflasyon verisi sonrası gözlerin yeniden Merkez Bankası’na çevrildiğini belirtirken piyasada 7 Haziran’daki Para Politikası Kurulu (PPK) kararını beklemeden bir adım atılabileceği beklentileri oldukça kuvvetlendi. TL son dönemde S&P’nin kredi notu düşüşü ve enflasyon endişeleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışıyor. Diğer taraftan tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilde önceki gün yükseliş 40 baz puana ulaşmıştı. Dün de satış baskısı devam etti ve son iki işlem gününde yükseliş 90 baz puana ulaştı. Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi önceki gün spot kapanışta yüzde 13.19, valörde son işlemde yüzde 13.23 seviyesindeydi. Dün ise spot işlemlerde en yüksek getiri yüzde 13.70 oldu. Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün ise spot piyasada en yüksek işlem yüzde 15.28 seviyesinden gerçekleşti.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:36
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