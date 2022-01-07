Dolar 30’a koşamayınca Uğur Dündar Selçuk Geçer’e koştu

Sözcü’nün köşe karalayıcısı Uğur Dündar, bugünkü yazısında doların yükselişe geçtiği dönemde sürekli olarak halka korku pompalayan ve kamuoyu tarafından da 'felaket tellalı' olarak bilinen Selçuk Geçer'i övdü. Hiçbir tahmini tutmayan Geçer'den 'Genç kuşağın parlayan yıldızı' olarak bahseden Dündar, Geçer'in Meriç Köyatası ile yaptığı sohbeti köşesinde paylaştı.

Peki Selçuk Geçer kim?

Peki Selçuk Geçer kim? Selçuk Geçer geçtiğimiz ay doların anormal dalgalanmalar sergilediği dönemde halka korku pompalayan sözde bir ekonomist. Bugüne kadar çok sayıda tahminde bulunan, doların 20 TL'yi geçeceğini sonrasında ise 30 TL'yi geçeceğini söyleyen ancak dediklerinin hiçbiri tutmayan, her tahmininde çuvallayan bir isim. Öyle ki bu isim tahminlerinin tutmaması ve verdiği rakamlar ile dalga konusu olan isim kamuoyu tarafından da 'Felaket tellalı' olarak adlandırılıyor.

Uğur Dündar ise bugünkü yazısında bu ismi ele alıyor. Doğru Parti'nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Meriç Köyatası ile yaptığı sohbete köşesinde yer veren Dündar, hissettirmeden, halkı sürekli korkutan bu ismi köşesinde cilalıyor.









