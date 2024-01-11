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Ekonomi Dolar 30 lirayı aşarken altının kilogramı 2 milyon 43.950 lira! Altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Ekonomi

Dolar 30 lirayı aşarken altının kilogramı 2 milyon 43.950 lira! Altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Yeniakit Publisher
2024-01-11 17:55:00 -
Dolar 30 lirayı aşarken altının kilogramı 2 milyon 43.950 lira! Altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Dolar-TL son günlerde hemen altında hareket ettiği 30 seviyesinin bugün üzerine çıktı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 43 bin 950 liraya geriledi. Altın yatırımcıları gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarını anbean gözlemliyor. 11 Ocak altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam altın canlı takip...

Sabah saatlerinde dolar 30.01 liraya çıkarak yeni tarihi zirvesini gördü.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerini yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, verilerinden alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde oynaklığı artırmasının beklendiğini ifade etti.

Söz konusu verilerin, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecekteki faiz kararlarını şekillendirebileceğini ifade eden analistler, ülkede yıllık enflasyonun yüzde 3,2 olmasının beklendiğini hatırlattı.

Enflasyon verileri öncesinde para piyasalarında, Fed'in ocak toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, mart toplantısında ise yüzde 67 ihtimalle ilk faiz indirimini gerçekleştirebileceği fiyatlanıyor.

Öte yandan, bugün New York'ta başlayacak "Yatırımcı Günleri" toplantısında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilci ile bir araya gelecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 43 bin 950 liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 1 milyon 975 bin lira, en yüksek 2 milyon 55 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,7 azalışla 2 milyon 43 bin 950 liraya geriledi. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 57 bin 617,50 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında toplam işlem hacmi 3 milyar 873 milyon 593 bin 575,86 lira, işlem miktarı ise 1.937,26 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 912 milyon 94 bin 154,29 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Türkiye İş Bankası,NMGlobal Kıymetli Madenler, Osmanlı Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

ALTIN FİYATLARI CANLI BUGÜN (11 OCAK)

Anlık gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını, Ata altın fiyatları takip ediliyor. İşte, bugünün fiyatları:

Gram Altın / Alış: 1.962 - Satış: 1.962
Çeyrek Altın / Alış: 3.341 - Satış: 3.384
Yarım Altın / Alış: 6.682 - Satış: 6.757
Tam Altın / Alış: 13.323 - Satış: 13.474
Cumhuriyet Altını / Alış: 13.598 - Satış: 13.804
Ata Altın / Alış: 13.533 - Satış: 13.869

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