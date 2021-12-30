'Dolar 30 lira olacak' tahmini sonrası çuvallayan Selçuk Geçer yine kafa çıkardı! Tarih verdi

Kamuoyunda "felaket tellalı" olarak bilinen ve sürekli olarak yatırımcılara korku pompalayan sözde ekonomist Selçuk Geçer yine kafa çıkardı.

BDDK tarafından soruşturma başlatılan Selçuk Geçer, yine yerinde duramayarak yeni bir tahmin yaptı ve doların 16 lira olacağını öne sürdü.

İşte her gün yeni bir tahminde bulunan, ancak her seferinde de çuvallayan İşte Selçuk Geçer'in o sözleri:

"Çünkü 3 ve 22 Ocak ve 14-15 Şubat'ta FED'in açıklayacağı karar çok önemli olacak. Bütün bunlar kurdaki kırılmaları tetikleyebilir. Normal yükseliş eğilimiyle ocak ayı içerisinde en iyi ihtimalle doların 15-16 seviyeleri göreceğini düşünüyorum."