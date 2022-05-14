'Dolar 30 lira olacak' deyip çuvallamıştı! Felaket tellalı Selçuk Geçer bu kez tarih verdi

Dolar 14 Mayıs 2022 Cumartesi gününe 15,48 kuruş ile başlarken, altın ise hafta sonuna 901 TL ile giriş yaptı.

Kamuoyunda "felaket tellalı" olarak bilinen ve sürekli olarak yatırımcılara korku pompalayan sözde ekonomist Selçuk Geçer yine kafa çıkardı.

Aralık ayında 30 lira, sonunda ise doların 16 lira olacağını söyleyen ve tahminlerde yanılan Selçuk Geçer, geçtiğimiz haftalarda bu kez 22 lira tahmini yapmıştı.

Geçer, bu tahminini yineledi ve tarih verdi.

Temmuz ayında dolarda zirveler yaşanacağını öne süren Geçer, sosyal medya hesabından "Dolar 22 kaçınılmaz, dolar 17 her an. Boşa dolar 17 demedik... " ifadelerini kullandı.