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Yerel Dolandırıcının akılalmaz kargo oyunu
Yerel

Dolandırıcının akılalmaz kargo oyunu

Cep telefonunu satmak isteyen adam, dolandırıcıların kargo şirketi üzerinden yaptığı oyunu anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 14:00:00 -
Dolandırıcının akılalmaz kargo oyunu

Olay, Pendik Harmandere Mahallesi'nde bulunan ünlü bir kargo şirketinde 13 Ocak'ta meydana geldi. İddiaya göre Düzce'deki bir cep telefonu bayisinde çalışan Aykut Sağlam, bir internet sitesinde ilana koyduğu cep telefonunu İstanbul'da yaşayan bir kişiye 25 bin TL'ye satmak için anlaştı. Sağlam, cep telefonunu İstanbul'daki arkadaşı aracılığıyla satış için anlaştığı kişiye göndermek üzere kargoya verdi. Ancak Aykut Sağlam'ın takip numarasını anlaştığı kişiye göndermesi başına dert açtı.

Satış için anlaştığı kişi, kendisini Mehmet Aktaş olarak tanıtarak kargo şubesine ürün takip numarasını verdi. Daha sonra kimlik göstermeden cep telefonunun bulunduğu kargoyu teslim alarak gitti. Aykut Sağlam'a kargo şirketinden ürünün teslim alındığına dair mesaj gelince, durumu teyit etmek için arkadaşını telefonla aradı. Kargoyu teslim alıp almadığını soran Sağlam, arkadaşının teslim almadığını öğrenince şok oldu. Arkadaşı bir kişinin kendisini kurye olarak tanıtarak adres bilgilerini teyit etme amaçlı aradığını anlattı. Arkadaşından kendisini kurye olarak tanıtan kişinin telefonunu aldığında, satış için anlaştığı kişinin telefon numarasıyla aynı olduğunu fark eden Aykut Sağlam, hemen İstanbul'a geldi. Kargo şubesi personeliyle görüşen Sağlam, arkadaşının soy ismine benzer olması nedeniyle kargonun kimlik gösterilmeden kendini Mehmet Aktaş olarak tanıtan kişiye verildiğini öğrendi. Bunun üzerine Sağlam hem kargo şirketi personeli, hem de dolandırıcı hakkında polis merkezine şikâyette bulundu.

Dolandırılan Aykut Sağlam, "Bana internet üzerinden bir müşteri ulaştı. Sormuş olduğu marka bir cihaz vardı. Durup durmadığını sordu. Akabinde cihazı almak istediğini ve İstanbul'da olduğunu belirtti. Benim de oraya kargo yoluyla göndermem gerekiyordu. Kargo şirketine gittim. Cihazı paketledim, teslim ettim. Oradaki kadın arkadaşımın ismine kargoyu gönderdim. O alacaktı. Anlaştığım kişiye kargo takip numarasını gönderdim. Ama bu vatandaş, kargo şirketine gidip, farklı bir TC, farklı bir isim ve hiçbir kimlik beyanında bulunmadan çok rahat bir şekilde o kargoyu oradan alıp çıktı" dedi.

DHA'nın haberine göre, kargoyu teslim alan kişinin kimliğini göstermesi gerektiğini söyleyen Sağlam, "Alacak kişi sonuçta farklı bir kişi, kanunen zaten kimlik beyanında bulunması gerekiyor. Orada yazan isim çok farklı, alan isim çok farklı. Burada kargo şirketinin büyük bir hatası var. Ciddi derecede sorumsuzluk söz konusu. Ben kargo şirketine arabuluculuk teklifinde bulundum. Avukatları hiçbir şekilde arabuluculuğu kabul etmediler. Şube hatasını kabul etti. 'Kimlik bakmamız gerekiyordu ama şu an yapabileceğimiz bir şey yok. Şikayette bulunabilirsiniz' dedi. Dava süreci ne kadar sürer bilemiyoruz ama ciddi bir meblağ söz konusu. Benim canım yandı, başkasının da canının yanmasını istemiyorum" diye konuştu.

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