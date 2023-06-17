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Gündem Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel mezarı başında anıldı
Gündem

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel mezarı başında anıldı

Yeniakit Publisher
2023-06-17 14:19:00 -
Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel mezarı başında anıldı

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için ölümünün 8'inci yılında memleketi Isparta'daki anıt mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de Demirel'in mezarının bulunduğu Çalca Tepesi'nde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Demirel'in anıt mezarına gül konulan törende, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, anıta Cumhurbaşkanlığı çelengini sundu.

Tören, Demirel'in öz geçmişinin okunmasının ardından sona erdi.

Törene, Demirel ailesinin yanı sıra Isparta Valisi Aydın Baruş, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Isparta Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ve Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu katıldı.

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