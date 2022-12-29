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Gündem Dokunulmazlık dosyaları rekor sayıya ulaştı
Gündem

Dokunulmazlık dosyaları rekor sayıya ulaştı

TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'ndaki fezlekelerin sayısı 1798'e çıktı. Dosyaların yarıdan fazlasını HDP milletvekillerine ait dosyalar oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 17:48:00 -
Dokunulmazlık dosyaları rekor sayıya ulaştı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) dokunulmazlık dosyaları rekor sayıya ulaştı. 27'nci dönemde Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda milletvekilleri hakkında 1798 fezleke düzenlendi.

Fezlekelerin yarısından fazlası, HDP'li milletvekillerine ait. Dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen HDP'lilere ait bin 304 dosyada, terör suçları birinci sırada yer aldı. HDP'yi 271 dosya ile CHP takip ediyor.

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda AK Partili vekillerin 21, İYİ Partililerin 15, MHP'lilerin ise 9 fezlekesi bulunuyor.

En çok düzenlenen dokunulmazlık dosyası ise Demokratik Bölgeler Partisi Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında. 86 fezlekesi biriken Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin süreç de işliyor.

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