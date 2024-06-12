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Gündem Doktoru darbeden zanlıya hapis cezası! İyi hal indirimine itiraz edecekler...
Gündem

Doktoru darbeden zanlıya hapis cezası! İyi hal indirimine itiraz edecekler...

Yeniakit Publisher
2024-06-12 16:10:00 - 2024-06-12 16:34:03
Doktoru darbeden zanlıya hapis cezası! İyi hal indirimine itiraz edecekler...

Edirne'de yoğun bakım ünitesinde görevli doktora yumruk atan zanlı hakkında karar verildi.

7 Şubat 2024 tarihinde Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dahiliye Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören bir hasta hayatını kaybetti. Hastanede görevli doktor B.Ö., hastanın vefat haberini oğlu V.K.’ye verdiği sırada saldırıya uğradı.

Doktorun yüzüne yumruk atan V.K., güvenlik görevlisinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. V.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, davanın ilerleyen seyrinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.

Suç sağlık çalışanına yönelik olduğundan yarı oranında arttırıldı!

Davanın karar duruşması bugün Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya mağdur doktor ve sanık katılmazken, doktor ve sanığın avukatları mahkemede hazır bulundu. Sanık V.K.’nin kasten yaralama suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar veren mahkeme heyeti, suçun sağlık çalışanına karşı işlendiği için cezanın yarı oranda artırılarak 2 yıl 6 ay cezalandırılmasına karar verdi.

Cezada indirim yapıldı!

Sanığın yargılama aşamasında pişmanlık göstermesi, mahkemeye karşı saygılı davranışları, duruşma tutanaklarına yansımış olumsuz hareketlerinin bulunmaması, verilecek cezanın geleceği üzerindeki etkilerini sanık lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek 5 ay hapis cezası indirimine giden mahkeme heyeti, sanığın cezasını 2 yıl 1 aya düşürdü.

'İtiraz edeceğiz'

Duruşması sonrası açıklama yapan Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Celal Karlıkaya, karara itiraz edeceklerini belirterek, “Daha caydırıcı cezaların uygulanması gerekiyor ki sağlıkta şiddet bitsin. Bu suçun üst sınırının 6 yıla kadar olduğunu söylüyor avukatlarımız, biz bu üst sınırdan bekliyorduk. Bu karara mutlaka itiraz edeceğiz” dedi.
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