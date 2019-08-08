Doktoru bıçaklayan şüpheli adliyede Gaziantep’te 25 Aralık Devlet Hastanesinde görevli doktoru bıçaklayarak yaralayan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Gaziantep’te 25 Aralık Devlet Hastanesinde görevli doktoru bıçaklayarak yaralayan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

25 Aralık Devlet Hastanesinde geçen Salı günü göz doktoru Kutlay Kandemir’i bıçaklayarak yaralayan 42 yaşındaki Hüseyin M., Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyonla evinde yakalandı. Sağlık raporu alamadığı için doktor Kandemir’i bıçaklayıp hastaneden kaçan Hüseyin M., evinde gözaltına alınıp Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve psikiyatri hastası olduğu öğrenilen Hüseyin M., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli Hüseyin M., adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilere, “Ben 6 ay önce hastaneye gidip doktorla görüştüm. Beni odasından kovdu. Orası devletin yeri kimse kimseyi kovamaz” dedi.

Şüpheli, adliyede nöbetçi hakimin karşısına çıkacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.