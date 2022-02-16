Doktorlar iyi alıştılar! Hastalara ‘yarın ve cuma günü gelmeyin’ dediler!
Cumhuriyet tarihi boyunca ilk kez 20 yıllık AK Parti döneminde tüm özlük haklarına sahip olan CHP yandaşı hekimler, hastalara ‘yarın ve cuma günü gelmeyin iş bırakacağız” dediler.
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Kemal Noyan, ‘özlük hakları’ için iş bırakacaklarını duyurdu.
Yandaş Cumhuriyet’e konuştular
CHP yandaşı bir grup sağlık çalışanları hakları için Türkiye’nin çeşitli yerlerinde iş bırakacaklarını açıkladı. Yandaş Cumhuriyet’e konuşan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Kemal Noyan ve Yönetim Kurulu Üyesi Taner Balbay, “Hekim ve diğer sağlık mensuplarının özlük ve emeklilik haklarının acil olarak iyileştirilmesini, sağlık çalışanına şiddeti önlemeye yönelik etkili ve hukuki bir düzenlemeyi ve Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin geri çekilmesini istiyoruz” dedi