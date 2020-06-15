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Doktorlar çengelli iğne yutan 7 aylık bebek için seferber oldu

Tekirdağ'da çengelli iğne yutan 7 aylık bebek, cerrahi operasyonla sağlığına kavuştu.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 13:53:00 -
Doktorlar çengelli iğne yutan 7 aylık bebek için seferber oldu

Tekirdağ'da 7 aylık bebeğin yuttuğu ve yemek borusuna kaçan çengelli iğne, hastanede cerrahi operasyonla çıkarıldı.

Ucu açık halde yemek borusuna takıldı

Tekirdağ'da 7 aylık bir erkek bebek, yemek borusuna çengelli iğne kaçması sonucu Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bebeğin yutup yemek borusuna takılan ucu açık çengelli iğne hastanede yapılan cerrahi operasyonla başarıyla alındı.

Gastroenterolojik cerrahi uzmanı Dr. İhsan Gündüz ile anestezi uzmanı Dr. İbrahim Çetin'in yaptığı operasyon sonucu bebek sağlığına kavuştu. Hastane Başhekimi Aykut Demirkıran, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, anne ve babaları, çocukların yabancı cisim yutma tehlikesi karşısında uyarıda bulundu.

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