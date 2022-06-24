  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Doktorlar ameliyat sırasında yanlış gözünü çıkartınca hastayı kör etti
Aktüel

Doktorlar ameliyat sırasında yanlış gözünü çıkartınca hastayı kör etti

Doktorlar ameliyat sırasında yanlışlıkla hastanın sağlam gözünü çıkarttı.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 15:04:00 - 2022-06-24 15:11:48
Doktorlar ameliyat sırasında yanlış gözünü çıkartınca hastayı kör etti

Slovakya’da bir hastanede yaşanan bir olaya akıllara durgunluk verdi. Gözündeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye başvuran ismi açıklanmayan bir hasta tedavi olmak için ameliyata alındı. Doktorlar ameliyat sırasında yanlışlıkla hastanın sağlam gözünü çıkarttı. Ameliyatın sonrasında kör olduğunu fark eden hasta psikolojik destek görmeye başladı.
Slovakya'nın TASR haber ajansına göre, Bratislava Üniversite Hastanesi’nde yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Görme kaybı yaşadığı için tedavi olmak adına hastaneye gelen hasta, ameliyata alındı ve hayatının en büyük şokunu yaşadı. Ameliyat sırasında doktorlar arasında bir anlaşmazlık çıktı ve hastanın sağlam olan gözü hasarlı kabul edilerek yerinden çıkartıldı. Ameliyatın ardından hastanın uyanmasıyla korkunç olay gün yüzüne çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

The Mirros’un haberine göre, Bratislava Üniversite Hastanesi sözcüsü söz konusu doktorun artık hasta görmediğini ve görevinden uzaklaştırıldığını belirtti. Slovakya sağlık denetim otoritesi olaya ilişkin soruşturma başlatarak söz konusu hatanın nasıl meydana geldiğini araştırmaya başladı.

92 yaşında! Tartıştığı eşini öldürdü
92 yaşında! Tartıştığı eşini öldürdü

Yerel

92 yaşında! Tartıştığı eşini öldürdü

(↓) Haberin detayları için (↓) TIKLAYINIZ

Pembe yunus sosyal medyada viral oldu! Pembe Yunus neden pembe?

 

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Doğruya Doğru

70 li 80 li yıllarda da Türkiyedeki hastaneler bu haldeydi. Hasta bacağı bırakıp sağlam bacağı keserler midede makas unuturlardı.

TIPTA, MÜHENDİSLİKTE PARDONA YER YOKTUR

En ufak bir hata, ihmal hastanın ölümüne, bir uzvunu kaybetmesine, HAYATININ KARARMASINA SEBEPTİR. Mühendislikte de bir hata onlarca insanın hayatına mal olabilir. MUŞLUADAM
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23