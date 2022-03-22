Doktor sayımız şu anda yeterli azalırsa artırırız

Resul Ekrem Şahan Ankara

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Beyaz Salon'da kahvaltıda bir araya geldiği gazetecilerin sorularını cevapladı.

Özvar, YÖK tarafından Ukrayna'daki Türk vatandaşı üniversitelilere yatay geçiş kolaylığı ve özel öğrencilik imkanı verilmesine yönelik endişelerin bulunduğuna ilişkin soru üzerine, "Bu konuda bilgi kirliliği üretmeye çalışanlar var. Bunlara kulak asmamak lazım. YÖK'ten resmi açıklama gelmediği müddetçe her türlü spekülasyonlara inanılmamalı. Yatay geçiş ve özel öğrencilik imkanıyla ilgili yönetmelik neyse o uygulanacak. Üniversitelerin kontenjanları, öğrencilerin ikametgahı ve diğer değişkenler dikkate alınarak başvurular yapılabilecek. Bu hafta her şey netleşecek. Bu öğrenciler için gerekirse ekstra dersler verilebilir ve vizelerde diğer öğrencilere verilen haklardan istifade edebilirler. Bu öğrenciler siyaset malzemesi yapılmamalı” karşılığını verdi.

Tıp eğitiminin hızlandırılması kaliteyi düşürebilir

Tıp fakültelerinde doktor sayısının az olması nedeniyle sağlık hizmetlerinde birtakım aksaklıkların yaşandığı iddiasına ve yeni mezun olan öğrencilerin daha hızlı hasta bakabilmesi sağlayacak sistemin kurulmasına yönelik soru üzerine Özvar, eğitimin hızlandırılmasının eğitimin kalitesini düşürebileceğini söyledi.

Özvar, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nda (TUS) kontenjan sayısının, üniversitelerin eğitim öğretim ve uygulamalarını aksatmayacak şekilde, imkanlar ölçüsünde artırılabileceğini bildirerek, şu ifadeleri kullandı: “Tıp, sağlık kontenjanları şu anda gerçekten yeterli düzeyde. Tıp alanı çok talep edilen bir alan. Bizde de üniversite sınavında başarı sıralamasının geçerli olduğu alanların başında geliyor. Bu bakımdan kontenjanları şu anda artırmak gibi bir gündemimiz yok. Eğer hekim sayısında ciddi bir azalma, ihtiyaç hissedilirse o zaman gerekli çalışmayı başlatır ve hekim sayımızı artırırız.”

Doktoralı araştırmacı açığı var

Üniversitelerde ne kadar akademisyen açığı bulunduğuna yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin soru üzerine Özvar, "Doktoralı araştırmacı açığımız sürüyor. Bu sadece üniversitelerde istihdam edilebilmeleri açısından değil, kamu sektöründe ve özel sektörde de doktoralı uzmanlara ve araştırmacılara hâlâ ihtiyaç var" dedi.

Boğaziçi, artık atanan rektöre saygısızlığı bırakıp kendisinden beklenen işine dönmeli

Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylara yönelik soru üzerine Özvar, Türk yükseköğretim sisteminde rektörler, dekanlar, bölüm başkanları ve anabilim dalı başkanlarının nasıl atanacağının Anayasa ve yönetmeliklerde açık ve net belirtildiğini belirtti.

Özvar, buna bütün öğretim

elemanlarının saygı göstermesi gerektiğini, rektörlerin nasıl seçileceğiyle ilgili tartışmanın da yapılabileceğini ifade ederek, "Dolayısıyla benim ilk beklentim, göreve atanmış rektöre öncelikle yardım etmek, saygı duymak lazım. Doğrusu Boğaziçi Üniversitesi Rektörünün üniversite için fevkalade önemli gayret içerisinde olduğunu, bu üniversiteyi daha ileri taşıma için mücadele ettiğini biliyorum" açıklamasını yaptı.

Daha fazla uzamamalı

Boğaziçi Üniversitesinin daha fazla akademik üretkenlik ve araştırma gayreti içerisinde olmasını beklediklerini ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Özvar, bu tartışmaların daha fazla uzamasını istemediklerinin altını çizdi.

Özvar, Yükeköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) barajın kaldırılmasıyla ilgili soru üzerine, barajın kaldırılmasının "öğrencilerin sınavsız ve başarısız kontenjanlara girmesi" anlamına gelmediğini vurguladı.