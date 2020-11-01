Doktor oğullarını ziyarete giden baba depremde yaşamını yitirdi
MUĞLA (AA) - Muğla'dan eşiyle İzmir'de yaşayan ikiz doktor çocuklarını ziyarete giden Ali Bildirici, depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altında kalarak hayatını kaybetti.
İzmir'de görev yapan oğulları Çağlar ve Çağdaş'ı ziyarete giden Ali-Gülgün Bildirici çifti, oğullarının Rıza Bey Apartmanı'ndaki evindeyken deprem meydana geldi. Depremde yıkılan binanın altında kalan Ali Bildirici yaşamını yitirirken, eşi enkazdan sağ çıkarıldı.
Bildirici'nin cenazesinin, Seydikemer ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.
Deprem sırasında çiftin doktor çocuklarının hastanede görevde oldukları öğrenildi.