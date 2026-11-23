Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, üst düzey askeri heyetlerin katılımıyla gerçekleşen kritik görüşmede iki ülkeyi yakından ilgilendiren ortak başlıkların ve işbirliğini güçlendirme imkanlarının masaya yatırıldığı bildirildi.

DOHA'DA ÜST DÜZEY ASKERİ TEMASLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra, beraberindeki heyetle birlikte gerçekleştirdiği resmi temaslar kapsamında Katarlı mevkidaşı Al Sani ile bir araya geldi. Bölgesel güvenlik denkleminin hızla değiştiği bir dönemde yapılan görüşmede iki ülkenin üst düzey askeri yetkililerinin de yer aldığı kaydedildi.

ORTAK MESELELER VE İŞBİRLİĞİ İMKANLARI MASADA

Görüşmede Katar ve Suriye'yi doğrudan ilgilendiren stratejik meselelerin ele alındığı aktarıldı. İki ülke arasındaki askeri ve savunma alanındaki işbirliğini daha ileri taşıyacak adımların değerlendirildiği toplantının, bölgesel gelişmelere dair ortak tutumların şekillenmesi açısından dikkat çekici olduğu belirtildi.