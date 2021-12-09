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Dünya Doha Büyükelçisi Göksu: Katar ile Türkiye arasındaki ilişkiler derin bir stratejik ortaklık aşamasına geçti
Dünya

Doha Büyükelçisi Göksu: Katar ile Türkiye arasındaki ilişkiler derin bir stratejik ortaklık aşamasına geçti

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Katar ile ilişkilerin başta Afrika olmak üzere üçüncü ülkelerde yatırım ortaklıklarını içerecek şekilde yeni bir aşamaya geçtiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 09:47:00 -
Doha Büyükelçisi Göksu: Katar ile Türkiye arasındaki ilişkiler derin bir stratejik ortaklık aşamasına geçti

Al Jazeera televizyon kanalına konuşan Göksu, Türkiye Katar ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

"Katar ile Türkiye arasındaki ilişkiler iş birliği aşamasından derin bir stratejik ortaklık aşamasına geçmiştir." diyen Göksu, iki ülke arasında Yüksek Stratejik Komite'nin kurulmasıyla 2014 yılından bu yana 68’den fazla anlaşma imzalandığını kaydetti.

Göksu, ilişkilerin yeni aşamasının "başta Afrika olmak üzere üçüncü ülkelerde yatırım ortaklıklarını içerdiğini" dile getirdi.

Ziyaret boyunca iki ülke arasında, kültür, spor, büyük etkinliklerin düzenlenmesi, sağlık ve medya gibi alanlar başta olmak üzere 15 anlaşma imzalandığının altını çizen Göksu, iki ülke içişleri bakanları arasında Katar’da kapsamlı etkinliklerin düzenlenmesine ilişkin bir anlaşmanın da yapıldığını vurguladı.

Göksu, söz konusu anlaşmanın Katar'da düzenlenecek FIFA 2022 Dünya Kupası organizasyonunun güvenliğinin sağlanması hususunda Türkiye'nin katkılarını içerdiğini, Türkiye'nin yardımda bulunabileceği alanları Katar’ın belirleyeceğini, Ankara’nın da yardım sağlamak için elinden geleni yapacağını belirtti.

Büyükelçi Göksu, Türkiye'nin Katar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek bu organizasyonun başarılı olmasını arzu ettiğini de kaydetti.

 

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