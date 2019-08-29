Doğuş’tan sağlam adım stratejisi

Akit Ekonomi

Yılbaşında 2.3 milyar euroluk borcunu yeniden yapılandıran Doğuş Grubu yönetimi, varlık satışları ve yeni gelirlerle süreci en sağlıklı şekilde yönetmeyi hedefliyor.

800 milyon euroluk satış

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, “Borcumuz bu yıl sonu itibariyle 2 milyar Euro’nun, önümüzdeki yıl ise 1.5 milyar euronun altına inecek. 700-800 milyon euroluk satış planladık” diyerek sağlam adımlarla ilerlediklerinin mesajını verdi. “Satılacak varlıkları Doğuş’un ana sektörlerindeki gücünden taviz vermeden ve ana stratejilere odaklanarak belirliyoruz” diyen Şahenk, “Bunun bir kısmı da Doğuş’un Hospitality işlerinin halka arzından olabilir. Bu sene EBITDA ve nakit akışlarımızda önemli iyileşmeler gözlemledik. Bir yandan da çok kısa süre içinde Grupta yıllık 75 milyon euroluk tasarruf sağladık” diye konuştu.

Galaport’tan umutlu

Bilgili Holding ile gerçekleştirdikleri Galataport yatırımının 16 yılda kendini amorti edebileceğini kaydeden Şahenk, projenin İstanbul için büyük bir kazanç olacağını vurguladı.