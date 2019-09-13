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Doğuştan hasta olan çocuk böbrek nakli bekliyor

Şanlıurfa’da iki çocuğunu böbrek hastalığından kaybeden aile, 3’üncü çocuğunu kaybetmemek için böbrek nakli bekliyor.

13 Eylül 2019 Cuma 10:24
Doğuştan hasta olan çocuk böbrek nakli bekliyor

Şanlıurfa’da iki çocuğunu böbrek hastalığından kaybeden aile, 3’üncü çocuğunu kaybetmemek için böbrek nakli bekliyor.


Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Ayvanat Mahallesi’nde yaşayan Kasım ve Hacer çiftinin, doğuştan nefrotik sendrom (böbrek kaynaklı protein kaçağı) hastası 3 yaşındaki kızları Yıldız Lale’nin tedavisi sürüyor. Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde diyaliz makinesine bağlı olan minik kızın sağlığına kavuşabilmesi için böbrek nakli olması gerekiyor. Daha önce aynı hastalıktan 2 çocuğunu kaybeden aile, kızlarının böbrek nakli olabilmesi için yardım bekliyor.



“Kızımın yaşayabilmesi için böbrek nakli bekliyoruz”


Maddi durumunun iyi olmadığını söyleyen baba Kasım Lale, "İki çocuğumu böbrek hastalığından kaybettim. 3’üncü çocuğumu kaybetmek istemiyorum. Kızımın yaşayabilmesi için böbrek nakli bekliyoruz. Hayatımız hep hastanelerde geçti. 9 gündür biz buradayız, çocuğum tedavi ediliyor. Böbrek nakli için umutla bir haber bekliyoruz. Bizim maddi durumumuz da iyi değil, mağdur durumdayız. Kızım hastanede diyalize bağlı olarak yaşıyor. Doktorlar ilaçlarla kızımın nereye kadar yaşayacağını belli değil, böbrek nakli olsa yaşayacak” dedi.



“Daha önce 2 çocuğumu kaybettim”


Çocuğunun yaşaması için böbrek nakli beklediklerini belirten anne Hacer Lale, “Çocuğumun yaşaması için böbrek nakli bekliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanlığından destek bekliyoruz. Kızımızın yaşamasını istiyorum. Ben daha önce iki çocuğumu kaybettim, bu çocuğumu da kaybetmek istemiyorum. Kızım 3 yıldır tedavi görüyor. Kızım yoğun bakımda ne zaman çıkacağı belli değil. Çok mağduruz. Duyarlı vatandaşlarımızdan yardım bekliyoruz. Kızın için inşallah böbrek nakli olur, kurtulur” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:24
  1. doğa

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