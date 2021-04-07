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Ekonomi Doğuş Üniversitesi 24 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Doğuş Üniversitesi 24 öğretim üyesi alacak

Doğuş Üniversitesi, Fakülte Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca 24 öğretim üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 13:51:00 -
Doğuş Üniversitesi 24 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Profesör ve doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, müracaatlar 21.04.2021 tarihine kadar Rektörlüğe yapılabilecek. Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrosuna  başvuracak  adayların  ise hazırladıkları belgelerle birlikte 21.04.2021 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekiyor.

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