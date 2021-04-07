Doğuş Üniversitesi 24 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Profesör ve doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, müracaatlar 21.04.2021 tarihine kadar Rektörlüğe yapılabilecek. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise hazırladıkları belgelerle birlikte 21.04.2021 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekiyor.

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