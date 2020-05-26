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Doğuş Kilisesi yeniden açıldı

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ibadete kapatılan işgal altındaki Batı Şeria’nin Beytüllahim kentinde yer alan Doğuş Kilisesi bu sabah yeniden açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 13:06:20 -
Doğuş Kilisesi yeniden açıldı

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ibadete kapatılan işgal altındaki Batı Şeria’nin Beytüllahim kentinde yer alan Doğuş Kilisesi bu sabah yeniden açıldı.


Filistin yetkilileri işgal altındaki Batı Şeria’da korona virüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaları hafifletmeye başladı. Alınan yeni önlemler kapsamında, Filistin’in Beytüllahim kentinde yer alan Doğuş Kilisesi açılmasına karar verildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında 5 Mart’ta ibadete kapatılan Doğuş Kilisesi, bu sabah az kişinin katılımıyla açıldı. Kilisenin içerisinde aynı anda en fazla 50 kişinin bulunmasına izin verileceği belirtildi.

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