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Ekonomi Doğum oranı düşünce harekete geçtiler! Her çocuk için 284 bin lira verilecek
Ekonomi

Doğum oranı düşünce harekete geçtiler! Her çocuk için 284 bin lira verilecek

Yeniakit Publisher
2023-07-05 10:29:00 -
Doğum oranı düşünce harekete geçtiler! Her çocuk için 284 bin lira verilecek

Almanya'da doğurganlık oranın düşmesi sonrası harekete geçen Alman Hristiyan Demokrat Birliği (CDU), her çocuk için 10 bin Euro ödeme yapmaya başlayacak. Bu rakam Türk lirasıyla 284 bin lira yapıyor.

CDU, Almanya'da doğum oranının düşmesi ve ailelerin çocuk büyütme maliyetlerine ilişkin endişeleri dikkate alarak yeni bir plan tasarladı.

Plana göre doğan her çocuk için 10.000 Euro'nun doğrudan bir ödeme şeklinde verilecek ve aile gelirine bağlı olmayacak.

CDU, bu ödemenin ailelerin çocuk sahibi olma kararını kolaylaştıracağına ve çocuk büyütme maliyetlerini azaltacağına inanıyor.

Bu destek, ailelerin çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlamalarına yardımcı olmayı ve doğum oranını artırarak nüfusun yaşlanmasının önüne geçmeyi hedefliyor.

Ancak, planın finansmanı ve uygulanabilirliği konularında bazı soru işaretleri bulunuyor. CDU, bu planı finanse etmek için bütçede bazı kesintiler yapmayı planlıyor.
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Öte yandan CDU'nun bu planı, tartışmalara yol açtı. Bir kesim çocuk sahibi olmayı teşvik etmeye yardımcı olacağını ve aileleri destekleyeceğini savunurken, diğerleri bu adımın sürdürülebilir olmadığını ve daha geniş bir aile politikası stratejisinin gerekliliğini vurguluyor.

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