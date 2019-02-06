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Doğum izni parası ne kadar oldu 2019? Doğum yardımı ne kadar SSK doğum yardımı hesaplama

Çalışan annelere müjde geldi! 2019 doğum izni parası ne kadar oldu? Doğum izni parası nasıl hesaplanıyor? Asgari ücretli ne kadar doğum parası alacak? Çalışan annelerin 16 haftalık doğum izinlerinde ödenendoğum ödeneğine zam geldi. Asgari ücretlinin doğum izni parası 6.367 liraya çıktı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 19:10
Doğum izni parası ne kadar oldu 2019? Doğum yardımı ne kadar SSK doğum yardımı hesaplama

Çalışan annelere müjde geldi! 2019 doğum izni parası ne kadar oldu? Doğum izni parası nasıl hesaplanıyor? Asgari ücretli ne kadar doğum parası alacak? Çalışan annelerin 16 haftalık doğum izinlerinde ödenen doğum ödeneğine zam geldi. Asgari ücretlinin doğum izni parası 6.367 liraya çıktı. 

Kadınlar doğum yaptıklarında üç, bazı durumlarda ise dört ayrı ödenek alıyorlar. Öncelikle doğum izninde oldukları dönemde maaşlarını devletten iş görmezlik ödeneği ile alan annelere ayrıca doğum parası, emzirme ve yaparlarsa yarı çalışma ödeneği de veriliyor. Böylece asgari ücretli bir annenin aldığı para 7 bin 220 lirayı geçiyor.

İŞ GÖRMEZLİK ÖDENEĞİ: Doğum öncesi ve sonrası 16 hafta izin kullanan annelere çalışmadıkları sürenin parası devlet tarafından ödeniyor. Asgari ücretteki artış, en düşük doğum izni parasını bin 317 lira artırdı. En düşük izin parası 2018'de 5 bin 50 lirayken, bu yıl 6 bin 367 liraya çıktı. Yani asgari ücretli anneye, doğum iznindeyken devlet 6 bin 367 lira ödeyecek.

DOĞUM YARDIMI: Annelere çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın doğum parası da veriliyor. İlk çocuk için 300, ikinci için 400, üçüncü ve sonrakilere de 600 lira ödeniyor.

EMZİRME ÖDENEĞİ: Emzirme ödeneği almak için de kadının çalışıyor olması ya da kendi işini yapması veya eşinin kendi işini yapıyor ya da bir yerde çalışıyor olması yeterli oluyor. Her yıl bu ödenek yeniden belirleniyor. 2018'de tutar 149 liraydı. Bu yılki tutar henüz açıklanmadı. Ancak her yıl enflasyona göre bir artış belirleniyor.

Doğum yardımı nasıl hesaplanıyor?

Annenin iş görmezlik ödeneği aldığı maaşa göre belirleniyor. Son üç aydaki maaş ortalaması alınarak bunun üçte ikisi anneye ödeniyor. Ödemeler SGK tarafından yapılıyor. Asgari ücretli bir annenin parası şöyle hesaplanıyor:

 Brüt asgari ücret: 2.558,40 TL

Günlük brüt ücret: 85,28 TL

Günlük ödeme miktarı: 85,28 X 2/3 = 56,85

Toplam ödeme: 56,85X 112 gün (16 hafta) = 6.367,57 TL

 Bu ödeme ilk çocukta 300, ikincide 400, üçüncüde 600 lira oluyor. Çocuk sayısına göre ödeme miktarı değişebilir.

 

 

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 19:10
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