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Yaşam Doğum günü şakası pahalıya patlıyordu!
Yaşam

Doğum günü şakası pahalıya patlıyordu!

Yeniakit Publisher
2024-06-04 17:40:00 -
Doğum günü şakası pahalıya patlıyordu!

Bilecik'te lise öğrencilerinin yaptığı doğum günü sürprizi az daha acı bitiyordu.

Bilecik’te lise öğrencisi bir grup gencin doğum günü olan arkadaşları için yaptığı şaka, az daha gencin kör olmasına sebep oluyordu.

Kayıboyu Mahallesi'nde yaşayan lise öğrencisi bir grup genç, doğum günü olan arkadaşları M.P. (17) için kutlama yaptı. Önceki gece mahalle meydanında bir araya gelen gençler, şaka yapmak istedikleri arkadaşlarını zorla kollarından tutup adeta sürükleyerek elektrik direğine zincirle bağladı. Daha sonra başından aşağıya su ve benzeri şeyler döken, bir şeyler fırlatan gençler ardından torpil patlattı. Gencin itiraz etmesine aldırmayan arkadaşları, ardından başından aşağı su döküp kafasını yıkadılar. Dökülen çamaşır suyu sebebiyle M.P. bir süre sonra bulanık görmeye başladı. Olayı ilk önce ailesine söylemeyen genç tedavi altına alındı. Aile, çocuklarının arkadaşlarından şikâyetçi oldu. Olayın duyulması üzerine Bilecik Valiliği de konuyla ilgili inceleme başlattı.

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