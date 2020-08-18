Doğum borçlanmasıyla erken emekli olmak mümkün mü?

¥ Soru: Ben 18.12.1974 doğumluyum. 15.4.1993 SSK girişim var. İşyeri toplamda 46 gün prim yatırmış. Evlenince çalışmadım. Üç çocuğum oldu. 2010 yılında SSK’lı olarak çalışmaya başladım. Doğum nedeniyle gün satın alınabiliyormuş. Ben doğum için ne kadar gün satın alabilirim ve ne zaman emekli olabilirim? Zeliha K.

¥ Cevap: En az 5600 gün prim ödemenizin bulunması koşuluyla 49 yaşını tamamlayacağınız 18.12.2023 tarihinde emekli olabilirsiniz. Doğumların arasında iki yıl ve üzeri bir süre varsa üç doğum için 720’şer gün üzerinden toplamda 2160 gün için doğum borçlanması yapma hakkınız bulunuyor. Borçlanmayı bu sene yaparsanız her bir gün için en düşükten 31,39 TL ödemeniz gerekir. Şu an için buna imkanınız yoksa emeklilik yaşınızın yaklaştığı tarihte de borçlanma yapmanız mümkün.