Doğukan, Fırtına mı oluyor?

Trabzonspor'un Antalyaspor’un genç yıldızı Doğukan Sinik için devrede olduğu iddia edildi.

Trabzonspor'un, Antalyaspor’un genç yıldızı Doğukan Sinik için devrede olduğu iddia edildi. Ancak yönetim kanadı, 22 yaşındaki kanat oyuncusu için bir teklifte bulunmadıklarını belirtti. Devre arası transfer bütçesini sol bek, kanat ve stoper takviyelerine ayıran Trabzonspor, Doğukan’ı ancak takas formülüyle alabilir. Burada da Trondsen, Yunus Mallı ve Abdulkadir Parmak gibi isimler gündeme gelebilir.