Doğu'daki 4 ilde 728 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 294 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Gece boyunca 300 araç ve 700 personelle çalışma yürüten ekipler, sorumluluk alanındaki 6 bin kilometrelik yol ağında olası mağduriyetlerin önüne geçmek için yoğun çalışma yürütüyor.

Bu arada Van-Hakkari kara yolundaki Güzeldere ve Kurubaş geçitlerinde kar nedeniyle mahsur kalan bazı araçları ekipler kurtardı.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 239 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekiplerinin cadde ve sokaklardaki karların temizlenmesi için çalışma yürüttüğü kentte, esnaf ve vatandaşlar iş yerleri ile evlerinin önündeki karı temizledi.

Muş/Bitlis

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte etkili olan kar sebebiyle 111 yerleşim biriminin yolunun kapandığını belirtti.

Yentür, bu yolların açılması için karla mücadele ekiplerinin gece gündüz çalışma yürüttüğünü aktardı.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da kar nedeniyle kent genelinde 84 köy ve mezraya ulaşım sağlanamadığını bildirdi.

Kurtkan, İl Özel İdaresi ekiplerinin kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Belediye ekipleri de kent merkezindeki caddelerde karla mücadele çalışması yaptı.