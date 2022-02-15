Doğuda kardan kapanan 914 yerleşim biriminin yolu açıldı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, karla mücadele çalışması, Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı 650 personel ve 250 araçla yürütülüyor.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle son bir haftada ulaşımın sağlanamadığı 294 mahalleden 289'nun yolu, ekiplerin yoğun gayretleri sonucu açıldı.

Başkale ilçesinde bir mahalle, bir mezra, Çatak ilçesinde bir mahalle, Gürpınar ilçesinde ise 2 mezra olmak üzere 5 yerleşim yerinin yolunun açılması için de çalışmalar devam ediyor.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, geçen hafta etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 325 köy ve mezra yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu ulaşıma açıldı.

Ekipler, köy yollarında genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kardan kapanan 111 köy yolunu ulaşıma açtıklarını söyledi.

Vatandaşların mağdur olmaması için köy yollarını en kısa zamanda açtıklarını belirten Yentür, köy yollarında genişletme çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

Bitlis

Bitlis'te de etkili olan kar nedeniyle kapanan 191 köy yolundan 189'u ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, karla mücadele ekiplerinin yolları ulaşıma açmak için gece gündüz demeden çalışma yürüttüğünü söyledi.

Kurtkan, kardan kapanan 2 köy yolunun da ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini aktardı.