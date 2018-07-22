Doğu'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, yağış anında yer yer orta kuvvette esecek.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının Tunceli'de 34, Iğdır'da 33, Erzincan'da 30, Ağrı'da 29, Erzurum'da 26, Kars'ta 25 ve Ardahan'da 24 derece olacağı öngörülüyor.