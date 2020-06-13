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Aktüel

Doğu'da 4 ilde sağanak bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-06-13 09:57:19 -
Doğu'da 4 ilde sağanak bekleniyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde 4 ilde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği bölgede, öğle saatlerinde Erzurum, Erzincan, Ardahan ile Kars çevrelerinde, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklık, mevsim normallerinin 2 ila 3 derece altında seyredecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 4, Ardahan'da 6, Ağrı'da 7, Erzurum'da 9, Erzincan'da 12 ve Iğdır'da 13 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 30, Erzincan'da 28, Kars'ta 25, Ağrı'da 24, Erzurum'da 23, Ardahan'da 20 derece olması öngörülüyor.

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