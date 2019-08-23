Doğubayazıt'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, sürücüsünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.23 Ağustos 2019 Cuma 08:03
Iğdır’dan Doğubayazıt istikametine giden Mehmet Avcı (56) idaresindeki otomobil, Bardaklı köyü yakınlarında, sürücüsünün aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapması üzerine kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü Avcı yaralanırken, otomobildeki Bahattin Çelik (31) yaşamını yitirdi.
Yaralı sürücü, ambulansla Doç. Dr. Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılırken, Çelik’in cenazesi ise otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü.
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