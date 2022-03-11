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Yaşam Doğubayazıt-Çaldıran yolu ulaşıma kapatıldı
Yaşam

Doğubayazıt-Çaldıran yolu ulaşıma kapatıldı

Van'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubayazıt yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 01:34:00 -
Doğubayazıt-Çaldıran yolu ulaşıma kapatıldı

Van'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubayazıt yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Çaldıran-Doğubayazıt karayolu Tendürek Geçidi bölgesi Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından ulaşıma kapatıldı.

Yol ulaşıma kapatıldı

Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu bölgede ekipler, trafiğe kapatılan yolda kar temizlemesi başlatan ekipler, olası mahsur kalma olayına karşı yol geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

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