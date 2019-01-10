Doğu Türkistanlılara vahdet çağrısı

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Türkmenistanlılar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Halit Kanak, Akit’e konuştu. Doğu Türkistan’a yönelik çalışma yapan vakıfların en büyük sorunun vahdet olduğunu kaydeden Kanak, tek bir çatı altında faaliyet yürütmenin çok daha verimli sonuçları olacağını vurguladı. Türkiye’nin Doğu Türkistan için samimiyetle çalıştığını belirten Türkmenistanlılar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Halit Kanak, “Dört dakika arayla açlıktan ölen Yemenli çocuklar ne ise, sırf Müslüman olduğu için diri diri ateşe atılarak ya da hunharca katledilen Myanmar’daki kardeşlerimiz ne ise, bütün dünyadan tecrit edilerek çeşitli işkenceler altında soykırıma maruz bırakılan Doğu Türkistan’daki Müslüman Uygur Türk’ü de odur” diye konuştu.

Derneklerde Çin ajanı var

Doğu Türkistan ile ilgili çalışmalar yapan derneklerin tek çatı altında toplanmasının önemli olduğunu kaydeden Kanak, “Kayseri’deki Uygur kardeşlerimizin kurmuş oldukları dernekler olmak üzere Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki dernek ve vakıfların bir araya gelmeleri şarttır. Amerika’dan Japonya’ya, Kanada’dan İsveç’e, Fransa’dan Hollanda’ya kadar bütün derneklerde maalesef durum farklı değil. Önce birlikteliğin sağlanması şart. Doğu Türkistan meselesini nihâi çözüme kavuşturacak çalışmalar yapmak önemlidir. Bakıyorsunuz onlarca Uygur Vakıf ve Derneği var ama hiç biri diğerini istemiyor. İşin acı tarafı Çin’in içlerine soktuğu ajanlar vasıtasıyla birbirlerini hainlikle suçlamaları” ifadelerini kullandı.

“Bir” olursak sesimiz çıkar

Bir ve beraber olmanın İslam’ın temel diyalektiklerinden biri olduğunu belirten Kanak, “Her türlü bencilliği bırakarak bir araya gelmeli, yurtiçi ve yurtdışındaki dernekler birleşerek bir konfederasyon oluşturmalı, bu federasyon dünyadaki Uygur Türklerine kimlik kartı vermeli, milli meclis oluşturulmalı, Doğu Türkistan’daki olaylar dünyaya duyurulmalı, yılda en az 6 defa değişik ülkelerde kurultay toplanmalı” dedi.