Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri'ne uygulanan Çin zulmü! Canlı yayında önemli açıklamalar
Prof. Dr. Alim Can İnayet, yeniakit.com.tr canlı yayınında Çin'in Uygur Türkleri'ne uyguladığı zulmü ve işkenceyi anlatıyor.
Doğu Türkistan asıllı Uygur Türkü Prof. Dr. Alim Can İnayet, Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri'nin yaşadığı zulümleri anlatmak için yeniakit.com.tr canlı yayınına katıldı.
Prof. Dr. Alim Can İnayet, Çin devletinin Uygur Türkleri'ne uyguladığı zulmü ve işkenceyi yeniakit.com.tr canlı yayınında aktarıyor...