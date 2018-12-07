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Doğu Türkistan'da Türklüğü ve İslam'ı anlatan semboller yasaklandı

Çin işgali altında bulunan Doğu Türkistan'da Türklüğü ve İslam'ı anlatan semboller yasaklandı.

07 Aralık 2018 Cuma 10:21
Doğu Türkistan'da Türklüğü ve İslam'ı anlatan semboller yasaklandı

Çin işgali altında bulunan Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yapılan zulümler son bulmuyor. Bölge üzerindeki hakimiyetini güçlendirmenin karşısında en büyük engel olarak insanların İslami kimliğini gören Çin devleti, Doğu Türkistanlılara yapılan baskılar her geçen gün artıyor.

Türklüğü ve İslam'ı anlatan semboller yasaklandı

Daha önce camilerin yıkılıp, toplu ibadetin ve dini ilimlerin öğrenilmesinin yasaklandığı Doğu Türkistan'da şimdi de Türklüğü ve İslam'ı anlatan tüm sembollere yasak getirildi. Sokaklarda bilbordlara asılan afişler Doğu Türkistanlılar tarafından tepkiyle kaşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her platformda dile getirdiği Doğu Türkistan'daki zulüm, malesef dünyanın lider ve gelişmiş ülkeleri tarafından görmezden gelinmeye devam ediyor.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 10:21
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