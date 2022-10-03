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Dünya Doğu Türkistan’da asfaltsız köy yolu kalmadı
Dünya

Doğu Türkistan’da asfaltsız köy yolu kalmadı

Doğu Türkistan’da baskı ve asimilasyon politikalarını sürdüren komünist Çin, bir yandan da bölgenin alt yapı yatırımlarını artırarak puan toplamaya çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 13:20:00 -
Doğu Türkistan’da asfaltsız köy yolu kalmadı

Yeni Akit  Ankara

Son 10 yıl içinde Çin’in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi’nde (Doğu Türkistan) 62.2 bin kilometre uzunluğunda yeni karayolu inşa edildiği açıklandı. Xinjiang Ulaştırma ve Nakliye İdaresi’nden alınan bilgilere göre, 2012 yılından bu yana Xinjiang’da 62.2 bin kilometre uzunluğunda karayolu yeni inşa edildi, Xinjiang’da karayollarının toplam uzunluğu 217 bin 300 kilometreyi buldu. Xinjiang’da karayolu ağı yoğunluğu, 2012 yılına göre yüzde 40 oranında artış gösterdi. Bölgede tüm kasabalara, nahiyelere ve köylere asfalt yollarla ulaşım sağlanıyor.

Öte yandan kısa bir süre önce Aral kentindeki Aral Tarım Havalimanı da uçuşlara başlamıştı. Aral Havalimanı ile birlikte Xinjiang’da şu an toplam 25 sivil hava alanı inşası sürüyor. Aral Tarım Havalimanı’nın hizmete girmesiyle birlikte bölgedeki sivil havacılık noktası 24’e ulaştı ve Çin’de birinci sıraya çıktı.

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