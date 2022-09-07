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Siyaset Doğu Perinçek'ten fıkra gibi "AK Parti" iddiası! Yine rüya görüyor
Siyaset

Doğu Perinçek'ten fıkra gibi "AK Parti" iddiası! Yine rüya görüyor

Oy oranı bindelerle ölçülen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Aç tavuk kendini darı ambarında zanneder" sözünü haklı çıkarırcasına ilginç bir iddiayı ortaya attı. Perinçek, AK Parti'nin bölüneceğini ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-09-07 11:48:00 -
Doğu Perinçek'ten fıkra gibi "AK Parti" iddiası! Yine rüya görüyor

 

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Perinçek, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin “Rusya’ya yönelik yaptırımlar konusunda tavrımız değişmedi” sözlerini eleştirerek, “AK Parti bölünecek. Buradan açıkça söylüyorum. Bu politikalarla AK Parti bölünecek” görüşünü ileri sürdü.

Bakan Nebati’nin ABD'nin tehdit mektubu karşısındaki tavrını eleştiren Perinçek "Hadi bakalım gücün yetiyorsa Nebati sana buradan meydan okuyorum Vatan Partisi Genel Başkanı olarak. Türkiye adına sana meydan okuyorum. Türk Milleti adına meydan okuyorum" dedi.

Nebati’nin “Rusya’ya yönelik yaptırımlar konusunda tavrımız değişmedi” sözlerini eleştiren Perinçek, AK Parti’nin “Atlantikçiler ile vatanseverler” arasında bölüneceğini savunarak, “AK Parti bölünecek. Buradan açıkça söylüyorum. Bu politikalarla AK Parti bölünecek” diye konuştu.

 

 

 

 

 

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Yorumlar

Msd

Erdoğan olduğu müddetçe AK p. Nin Bölünmesi hayal olur. Sonrası ise düşünmesi bile kaos. Taki sistem tamamen oturmuş olsun.

erkan dalkilic

ya bölünecek o kadar cok parti varki Türkiyede her önüne gelen fikir yürütüyor bunlar cambaza bak cambaza topluluklari.
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