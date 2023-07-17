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Siyaset Doğu Perinçek'in Vatan Partisi Bakan Yusf Tekin'i hedef aldı!
Siyaset

Doğu Perinçek'in Vatan Partisi Bakan Yusf Tekin'i hedef aldı!

Yeniakit Publisher
2023-07-17 22:59:00 - 2023-07-17 23:05:41
Doğu Perinçek'in Vatan Partisi Bakan Yusf Tekin'i hedef aldı!

Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i hedef aldı.

Bakan Tekin'in kız okulu açıklamasını, Doğu Perinçek'in Vatan Partisi tarafından hedef alındı.

Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, akla ziyan ifadeler kullandı.

Dünyanın kabul ettiği kız ve erkek çocuklarının ayrı okutulması sistemini LGBT sapkınlığıyla bir tutan Ayvalı şu ifadeleri kullandı:

Türk kadınının ve erkeğinin kesinlikle karma eğitimle sorunu yoktur. Kız okulları ve kadın üniversiteleri açmaya kalkanlar boş binalar dikerler. Bu konuyu ilk kez dört yıl önce Sayın Cumhurbaşkanı dile getirdi. Vatan Partisi öncülüğünde yurt çapında mücadele yürütüldü. Kadın Üniversiteleri projesi rafa kalktı. Yeniden denerlerse aynı mücadeleyi yine yürütürüz ve kız okulu, kadın üniversitesi açtırmayız. Bu girişimler aynı zamanda Anayasanın eşitlik ilkesine ve Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırıdır. Hukuki, siyasi, toplumsal her düzlemde mücadele ederiz.

Kız ve erkek çocukları için ayrı okullar düşünmenin LGBT zihniyetinden farkı yoktur.
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