Doğu Perinçek’in oğlundan "torpil" iddialarına sert cevap

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in, Ankara’da askerlik yapan oğlu Sadık Can Perinçek’in dün Dışişleri Bakanlığı bünyesine ‘meslek memuru’ olduğu haberleri gündeme gelmişti.

Sadık Can Perinçek, Dışişleri Bakanlığı’nda meslek memuru olmaya hak kazanmasıyla ilgili sosyal medyada yapılan “ballı atama” tepkilerine cevap verdi.

“Sınava girdim”

Bunun bir atama olmadığının altını çizen Sadık Can Perinçek, sözlü ve yazılı sınava girerek memurluğa hak kazandığını belirtti.

“Benim hiçbir yerde çalışma hakkım olmasın mı?” diyen Sadık Can Perinçek, ‘torpil’ iddilarına sert tepki gösterdi.

“Geçen sene kazanamadım”

Geçen sene mezun olduktan sonra Dışişleri Bakanlığı sınavına girdiğini ancak yedeklere kaldığını hatırlatan Sadık Can Perinçek, her hangi bir ‘torpil’ olsaydı geçen sene sınavı kazanması gerektiğine dikkat çekti.

Sadık Can Perinçek “Ben çalışarak , bilgi birikimimi geliştirerek bu sınavı kazandım” dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de oğlu ile ilgili torpil iddialarına tepki göstererek eleştirileri kabul etmedi.

“Tarih bölümü mezunları da bakanlıkta çalışabiliyor”

Hürriyet’e konuşan Sadık Can Perinçek “Şuan askerliğimi Ankara’da yapıyorum. Dışişleri Bakanlığı ile ilgili işlemlerimi yapmak evraklarımı toplamak için izin aldım. Aralık ayında askerliğimi bitirip görevime başlayacağım. Herşeyden önce yazıldığı gibi ‘atama’ değil, ‘aday memurluğu’ görevine hak kazandım’. Atama bir kararname ile yapılıyor ama burda sınav kazanma durumu var, liyakat ile olmuş bir durum. Bakanlıkta hem yazılı sınava girdim hem de mülakattan geçtim. Mülakatta çok önemli brokratlarımız, Dışişleri bakan yardımcılarımız yer aldı. Dışişleri Bakanlığı’nda memur olarak çalışmaya hak kazandım. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü mezunuyum.” dedi.

‘Tarih’ bölümü mezunu olduğu halde Dışişleri’nde çalışmasına yöneltilen eleştirilere de yanıt veren Sadık Can Perinçek, Tarih bölümü mezunlarında Dışişleri Bakanlığı’nda çalışabildiğini belirtti.

Perinçek şunları söyledi;

“Ben geçtiğimiz sene mezun olduğumda da Dışişleri Bakanlığı sınavına girdim fakat yedeklerde kaldım. Yılmadım, çalıştım. 3 dil biliyorum. Oxford kitabını da çevirdikten sonra bu yıl bir kez daha sınava girdim. Torpil olmadığı ortada. Ballı atama olsa geçtiğimiz sene de bu sınavı kazanırdım. Ben çalışarak , bilgi birikimimi geliştirerek bu sınavı kazandım. ‘Ballı atama’ diyorlar ama bu insanlar beni ne kadar tanıyor? Mülakatta benim ile sohbet edildi ve sorular soruldu. Dışişleri Bakanlığı beni layık görmüş, Doğu Perinçek’in oğluyum diye torpil oluyor. Benim hiçbir yerde çalışma hakkım olmasın mı? Ben çabalarımla bir yere giremem o zaman, öyle mi? Kamuoyuna mal olmuş birinin oğlu olmamak mı gerekiyor? Beni bağımsız düşünmeli, buna göre yorum yapmaları gerek. Bundan sonra bakanlık bünyesinde, disiplinli bir şekilde devletime hizmet etmek istiyorum.”