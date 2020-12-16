Doğu Perinçek'in eski kayınbiraderi Gün Zileli'den Fahrettin Altun'la ilgili çirkin benzetme

Doğu Perinçek’in eski kayınbiraderi yazar Gün Zileli, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u, Marksist-Leninist ideolojinin önderi olan diktatör Lenin'e benzetti. Zileli'nin çirkin benzetmesi solakları da birbirine düşürdü.

Fahrettin Altun'un kedi sevgisinden polemik başlattılar

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un kedi sevgisini gösteren fotoğrafını, eşi Fatmanur Altun sosyal medyada paylaştı. Fatmanur Altun, “Geç gelen tribi yer” diyerek paylaştığı video binlerce kişi tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Perinçek'in eski kayınbiraderi Gün Zileli'den çirkin benzetme

Fahrettin Altun’un kedi sevgisinden polemik çıkaran solaklar birbirine düştü. Altun’un fotoğrafını, Sosyalist lider Lenin’in kucağında bir kedi varken çekilmiş fotoğrafıyla paylaşan Doğu Perinçek'in kayınbiraderi yazar Gün Zileli, “İnanmayın!” ifadesini yazdı.

Solaklar birbirine düştü

Zileli'nin çirkin benzetmesi sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilirken solakları da birbirine düşürdü.

Sol bir sayfadan Zileli’ye gösterilen tepkide, “1980 Öncesi Tariş grevindeki işçilerin eylemini kırmak için, grevdeki işçilere zincirlerle/demir sopalarla saldıran Perinçek çetesinin eylem gurubu lideri Zileli, 12 Eylül mahkemelerinde 'biz terörizme karşı devleti savunduk' diyen gurubun üyesi Zileli!” ifadeleri kullanıldı.

Gün Zileli kimdir?

1946 yılında Ankara’da doğdu. 1970 yılında, DTCF’nin Felsefe Bölümü’nün 2. sınıfından ayrıldı. 1960’lı yıllarda, Yordam, Soyut gibi edebiyat dergilerinde öyküleri yayımlandı; ayrıca, Emekçi, Aydınlık, Proleter Devrimci Aydınlık dergilerinde görev aldı ve yazdı. TİP, FKF ve Dev-Genç örgütlerinde çalıştı; son ikisinin yönetici organlarında bulundu. 1964 yılının Ağustos ayındaki ilk anti-emperyalist gösterilerde gözaltına alındı. 1966 yılındaki anti-emperyalist gösterilerden dolayı kısa süre hapis yattı.

1968 ve daha sonrasındaki öğrenci hareketlerinde yer aldı, 1969 yılında kısa süre hapis yattı. 1971-1974 yılları arasında, üç yılı aşkın, Mamak Cezaevi’nde tutuklu kaldı; TÖS, Dev-Genç ve TİİKP davalarından yargılandı. 1970’li yıllarda Aydınlık, Halkın Sesi, Bora, Türkiye Gerçeği dergilerinde, daha çok teorik ve siyasi nitelikte makaleler yazdı ve TİKP’in yöneticiliğini yaptı.

1975 yılında, Adana’da, İncirlik Üssü’ne karşı yapılan yürüyüşte tutuklandı ve kısa süre hapis yattı. 12 Eylül’den sonra, TİKP davası dolayısıyla arandı ve on yıl kaçak yaşadı. Bu yıllarda, daha çok Mehmet Gündüz takma adıyla teorik yazılar yazdı; Ufuklar, Saçak ve Sosyalist Birlik dergilerinin çıkartılmasına ön ayak oldu, Yapıt ve Somut dergilerinde yazdı. 1990 yılının başında yurtdışına çıkıp İngiltere’de siyasi mülteci olarak yaşamaya başladı. Bu yıllarda, roman yazdı ve İngilizceden Türkçeye kitap çevirdi.

Amargi, Sosyalizmin Sorunları, Yeni Zamanlar, Birikim, Apolitika, Ateş Hırsızı, Uç, İmlasız, Bireylikler, Kitap-lık, Virgül, Köxüz, Öteki İsviçre, Açık Gazete, Özgür Üniversite, Haber Cumhuriyeti, Devrimci Demokrat gibi dergi ve internet sitelerinde ağırlıklı olarak kitap eleştirisi yazıları yayımlandı. 2009 yılında Türkiye’ye döndü. İstanbul Özgür Üniversite’de, “Devrimi Yeniden Düşünmek” ve “Komintern ile TKP” konulu seminerler verdi.