Doğu Perinçek ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklifi gelirse...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Doğu Perinçek, Haber Global’de ekranlara gelen 40 programında, Jülide Ateş tarafından kendisine sorulan ‘Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi gelse yanıtınız ne olur?’ sorusuna yanıt verdi.

Doğu Perinçek, ‘Bize teklif edilirse diyorsunuz. Biz mevki makam peşinde değiliz. Bu işlerde olsak ve ben hangi partiye girsem Cumhurbaşkanı ya da Başbakan olurdum. Ben dava adamıyım. Bu teklif gelse ‘evet’ demek benim tavrım değil. Neler yapabileceğimizi, bir program çerçevesinde oturur konuşuruz. Yani bir sorumluluk çerçevesinde yönetimi paylaşırız. Göreceksiniz, Vatan Partisi hükümet olacak. Ama bir program dahilinde olur bu’ Dedi.