Doğu Perinçek, Hz. Muhammed’le ilgili sözlerini böyle savundu! Hadi oradan utanmaz

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Hz. Muhammed bir yılda ancak 40 kişi buldu. Hiç olmazsa biz 40 bin kişiyi bulduk. Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız" şeklindeki skandal sözlerinin Peygamber Efendimiz'e övgü olduğunu ileri sürdü. O sözleri nedeniyle kendisini eleştirenleri 'namussuzlukla' suçlayan pişkin Perinçek, "Namuslu insanlar benim dediğimi anlar. Sözlerim Hz. Muhammed'e bir övgü" iddiasında bulundu.

Perinçek'in skandal sözleri neydi?

Bodrum'da Vatan Partisi'nin geldiği nokta ile Hz. Muhammed dönemini karşılaştıran Perinçek, "Hz. Muhammed Mekke'de tebliğde bulunduğunda kaç kişi ona biat etti? Hz. Muhammed 1 yılda ancak 40 kişiyi buldu, hiç olmazsa biz 40 bin kişiyi bulduk. Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız. Atatürk Samsun'a giderken kaç kişiyle gitti? Tarihin zafer vadettiği kuvvet kadar büyük bir kuvvet yoktur" demişti.

Ömer Çelik: Baştan aşağı yanlış

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Perinçek'in söz konusu ifadelerini eleştirerek "Doğu Perinçek'in sözü baştan aşağı yanlış. Siyasi partinin kendisini Hz. Peygamberin tebliği ile mukayese etmesi kadar mantıksız, akıl dışı söz konusu olamaz. Şu parti ya da bu parti değil. Bir siyasi parti kendi faaliyetini peygamber efendimizin tebliği ile yarıştırmak gibi bir tutum içerisine giriyorsa bu haddini bilmezliktir. Herhangi birisinin siyasi alanla, dini alanı mukayese etmesi mantık dışıdır" demişti.

'Namuslu insanlar benim dediğimi anlar'

Ömer Çelik'in açıklamalarına cevap veren Perinçek, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"1- Dün bana Diyanet'ten bir yetkili telefon etti. Dedi ki; “Bizim ne anlattığımız değil nasıl anlaşıldığı önemlidir. Yanlış anlaşıldıysa hata bendedir.” Ben de dedim ki; “Biz dürüst insanların anlayacağı gibi anlatıyoruz. Namuslu insanlar benim dediğimi bir türlü anlar.”

2- Ne dedim konuşmamda? Hz. Muhammed, Atatürk, büyük davaların önderleriydi. Onlar çok az sayıda insanla mücadeleye başladılar, sonra çoğaldılar. Vatan Partisi de bu yoldan gidecek. Bunu başka nasıl anlayabilirsiniz? Kimse doğru anlatılanı yanlış tefsir ederek bir şey kazanamaz.

Hz. Muhammed'e övgüymüş!

3- Haklı bir dava çok az insanla başlar, sonra milyonları peşinden sürükler. Bu, Hz. Muhammed’e bir övgü. Korkacak bir şey yok. Hz. Muhammed'in örnek gösterilmesi, onu sevenler tarafından ancak alkışlanır. Burada bir tebliğ-siyaset kıyaslaması yok, anlayana tarih dersi var."