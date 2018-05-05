Doğu Perinçek çakıldı! Vatan Partisi'ne imza şoku...

Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvuru kabul edilenler için seçmenler tarafından ilçe seçim kurullarına imza verme işlemi devam ediyor. Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edilen İP Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz için imza verme işleminde son durum belli oldu.

Cumhurbaşkanı adayı için imza verme işleminde ikinci günün sonunda 43’ü yurt dışı olmak üzere toplam 296 bin 288 seçmen imza verdi.

PERİNÇEK'E ŞOK!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ikinci günün sonunda 26 bin 845 imzaya ulaşabildi.

DÖRT GÜN KALDI

Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edilenler için seçmenler tarafından imza verilmesi işlemleri 9 Mayıs’a kadar 08.00-20.00 saatleri arasında yapılacak.