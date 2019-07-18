Doğu Perinçek: ABD Meral Akşener'i alıp... Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İYİ Parti Lideri Meral Akşener ile ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD'nin Meral Akşener'i MHP'den alıp HDP-PKK yanına koyduğunu söyledi. Doğu Perinçek yaptığı açıklamada, Amerika’nın MHP’yi böldüğünü öne sürerek, Meral Akşener’in ABD tarafından MHP’den koparıldığını ve HDP PKK’nın yanına yerleştirildiğini belirtti. ABD’nin AK Parti ve MHP’den parçalar kopararak Türkiye’nin direncini kırarak kendi lehine olan güçleri kuvvetlendirmeye çalıştığını söyledi. Babacan, Gül ve Davutoğlu’nun AK Parti’den koparılıp CHP’nin, İYİ Parti ’nin, HDP PKK’nın yanına mevzilendirildiğini öne sürdü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.