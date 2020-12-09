Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sıkılaştırılan denetimler sürüyor.

Sakarya'da Valisi Çetin Oktay Kaldırım koordinesinde salgının önlenmesi ve bulaş riskinin azaltılması amacıyla Kovid-19 denetimleri devam ettiriliyor. Polis, jandarma ve zabıta ekipleri, ilçelerde park, bahçe ve iş yerleri ile pazar yerlerini denetleyerek vatandaş ve esnaftan maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymasını istiyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince, Kovid-19 ile mücadele kapsamında şehrin tüm noktalarında çalışmalar sürüyor. Belediye ekipleri vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde dezenfeksiyon çalışmaları ve maske dağıtımı yapıyor. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Denetim Ekipleri de toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştiriyor.

Toplum sağlığı için salgın süresi bitene kadar çalışmaların devam edeceği belirtildi.

- Kocaeli

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada, salgınla mücadelede tedbirlerin önemine değinerek, "Güvenlik birimlerimiz 7/24 sizlerin güvenliği ve sağlığı için çalışıyor. İzolasyona tabi tutulan tüm adresler her gün tek tek ziyaret edilerek karantina kurallarına uymaları sağlanıyor." ifadesini kullandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde belediye ekiplerince birçok noktada dezenfekte çalışması yapılıyor.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs bulaş riskini azaltmak zorunda olduklarını belirterek, "Ekiplerimiz bu doğrultuda, vatandaşlarımızın ziyaret ve kullanım alışkanlıklarına göre kamu kuruluşlarını, toplu taşıma araçlarını ve sosyal donatı alanlarını düzenli olarak dezenfekte ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Zonguldak

Zonguldak Belediyesi temizlik ekiplerince kentteki bazı cadde ve sokaklardaki ortak kullanım alanlarının yanı sıra taksilerle çocuk oyun parkları ve çöp konteynerleri dezenfekte edildi. Cadde ve sokakları belli aralıklarla yıkayan ekipler, atık maske ve eldiven kutularını düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Jandarma ve polis ekipleri de ilçelerin girişlerindeki kontrol noktalarında insanların ateşini ölçüyor, kimlik ve HES kodu kontrolü yapıyor.

- Karabük

Karabük'te Kovid-19 tedbirlerine yönelik oluşturulan Salgın Denetim Ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüsleri, halk otobüsleri, dolmuşlar, iş yerleri, paket servis yapan restoranlar, markerler, pazar yerleri gibi alanlarda denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Jandarma ve polis ekipleri, oluşturulan kontrol noktalarında kimlik ve HES kodu kontrolü yapıyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz ile birlikte kontrol noktalarındaki görevlileri ziyaret etti.

Vali Gürel, ekiplere teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

- Düzce

Düzce'de yayaların yoğun olarak kullandığı İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Anıtpark ve valilik meydanları ile spor sokağa girmek isteyenlerin ateş ölçümü yapılıyor.

Koronavirüs salgını kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden ayrılma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların ihtiyaçlarını yerine getiren Vefa Sosyal Destek Grubu planlama ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara çağrı beklemeksizin yerinde ulaşmak ve hizmet götürmek üzere Vefa Destek Grubu İl Koordinatörü Cemal Keskin, Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Kartal, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Müdürü Ercan Öztürk, 112 Acil Çağrı Hizmetleri Müdürü Okan Karaduman'ın katılımıyla planlama ve koordinasyon toplantısı yapıldı.

Düzce Belediyesi ekipleri dezenfeksiyon çalışmalarını kısıtlamasının başladığı saat 21.00'den itibaren Cedidiye Meydanı, İstanbul Caddesi, Spor Sokak, Gaziantep Caddesi, Aydınpınar Caddesi, Saatçigil Caddesi, İtfaiye Müdürlüğü Binası, otobüs duraklarında devam etti.

- Bartın

Bartın Belediyesi Temizlik İşleri ve İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkanarak, dezenfekte ediliyor.

Kolluk kuvvetleri, halkın yoğunluk oluşturduğu yerlerde vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarıda bulunuyor.

Belediye hoparlöründen de vatandaşlar, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve eş, dost, akraba ziyaretleri yapmamaları konusunda uyarılıyor.

Öte yandan, Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, koronavirüs ile mücadelede salgının yayılımını önlemek, sosyal etkileşimi azaltmak için kamu hizmetlerine ilişkin taleplerin mobil cihazlara yüklenebilen "Açık Kapı" uygulaması kullanılarak veya www.acikkapi.gov.tr adresinden evden çıkmadan yapılabileceği bildirildi.



