  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
Aktüel

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Yeniakit Publisher
2020-11-26 12:32:54 -
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

SAKARYA (AA) - Sakarya, Zonguldak, Bolu, Karabük, Düzce ve Bartın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halkın yoğun olarak kullandığı alanlar dezenfekte edilirken, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması istendi.

Sakarya'da Vali Çetin Oktay Kaldırım koordinesinde gerçekleşen Kovid-19 denetimleri sürüyor.

Polis, jandarma ve zabıta ekipleri, ilçelerde park, bahçe ve iş yerleri ile pazar yerlerini denetleyerek vatandaş ve esnaftan maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymasını istiyor.

Yol kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarını durduran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti, sürücü ve yolculara Kovid-19 önlemlerini hatırlattı.

- Zonguldak

Zonguldak Belediyesine bağlı temizlik ekipleri, kentteki çeşitli caddelerde ortak kullanım alanlarının yanı sıra camiler, pazar yerleri, minibüsler ve çocuk oyun parkları, çöp konteynerleri, atık maske ve eldiven kutularını dezenfekte ederken, cadde ve sokakları belli aralıklarla yıkıyor.

Polis ve jandarma ekipleri de Alaplı, Çaycuma, Gökçebey ve Devrek ilçeleri girişlerindeki kontrol noktalarında vatandaşların ateşini ölçerek, kimlik ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapıyor.

- Bolu

Bolu'da da Kovid-19 tedbirleri kapsamında birçok yerde denetim noktası oluşturuldu.

Trafik ekipleri, D-100 kara yolunun Kuruçay mevkisinde işçi servislerini denetlerken, Cumhuriyet Caddesi ile Süreyya Sokak üzerindeki noktalarda ise halk otobüsleri ve ticari taksileri kontrol ediyor.

Şehirler arası otobüslerin tedbirlere uyup uymadığı ise Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki ekiplerce inceleniyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücü ve yolculara Kovid-19 önlemlerini hatırlatarak tedbirlere uymalarını istedi.

- Karabük, Düzce, Bartın

Karabük, Düzce ve Bartın'da da ekipler, salgına karşı riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, maskenin doğru ve sürekli kullanımını sağlamak amacıyla vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yerlerde denetimlerde bulunuyor.

Karabük Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Düzce ve Bartın Belediyesi ekipleri, ticari taksilerde, sosyal yaşam merkezleri ve kamuya açık alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Bartın'da sağlık ekipleri, test sonucu pozitif çıkan ve temaslı kişiler için başlatılan kırmızı ve beyaz bileklik uygulamasıyla ilgili çalışma yapıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransa'dan skandal 'Dağlık Karabağ' kararı
Dünya

Fransa'dan skandal 'Dağlık Karabağ' kararı

Fransa Senatosu, yapılan oylamayla Fransız hükümetinden sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin" tanınmasını öngören teklifi 305 oy ile kabul ..
Bölgede kriz çıkaracak iddia! Trump görev süresi sona ermeden orduya emri verdi! ‘Hazır olun’
Dünya

Bölgede kriz çıkaracak iddia! Trump görev süresi sona ermeden orduya emri verdi! ‘Hazır olun’

İsrail hükümetinden ABD ile İran gerilimine ilişkin çarpıcı iddia ortaya atıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresi sona ermeden Washi..
Aynı ilçeden 14 otoda hırsızlık! Polis suçüstü yakaladı
Gündem

Aynı ilçeden 14 otoda hırsızlık! Polis suçüstü yakaladı

Maltepe'de bir aracın ön farını çalarken yakalanan ve ilçedeki 14 "otodan hırsızlık" olayının faili olduğu belirlenen 2 şüpheli tutuklandı. ..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay