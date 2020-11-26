Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

SAKARYA (AA) - Sakarya, Zonguldak, Bolu, Karabük, Düzce ve Bartın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halkın yoğun olarak kullandığı alanlar dezenfekte edilirken, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması istendi.

Sakarya'da Vali Çetin Oktay Kaldırım koordinesinde gerçekleşen Kovid-19 denetimleri sürüyor.

Polis, jandarma ve zabıta ekipleri, ilçelerde park, bahçe ve iş yerleri ile pazar yerlerini denetleyerek vatandaş ve esnaftan maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymasını istiyor.

Yol kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarını durduran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti, sürücü ve yolculara Kovid-19 önlemlerini hatırlattı.

- Zonguldak

Zonguldak Belediyesine bağlı temizlik ekipleri, kentteki çeşitli caddelerde ortak kullanım alanlarının yanı sıra camiler, pazar yerleri, minibüsler ve çocuk oyun parkları, çöp konteynerleri, atık maske ve eldiven kutularını dezenfekte ederken, cadde ve sokakları belli aralıklarla yıkıyor.

Polis ve jandarma ekipleri de Alaplı, Çaycuma, Gökçebey ve Devrek ilçeleri girişlerindeki kontrol noktalarında vatandaşların ateşini ölçerek, kimlik ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapıyor.

- Bolu

Bolu'da da Kovid-19 tedbirleri kapsamında birçok yerde denetim noktası oluşturuldu.

Trafik ekipleri, D-100 kara yolunun Kuruçay mevkisinde işçi servislerini denetlerken, Cumhuriyet Caddesi ile Süreyya Sokak üzerindeki noktalarda ise halk otobüsleri ve ticari taksileri kontrol ediyor.

Şehirler arası otobüslerin tedbirlere uyup uymadığı ise Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki ekiplerce inceleniyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücü ve yolculara Kovid-19 önlemlerini hatırlatarak tedbirlere uymalarını istedi.

- Karabük, Düzce, Bartın

Karabük, Düzce ve Bartın'da da ekipler, salgına karşı riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, maskenin doğru ve sürekli kullanımını sağlamak amacıyla vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yerlerde denetimlerde bulunuyor.

Karabük Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Düzce ve Bartın Belediyesi ekipleri, ticari taksilerde, sosyal yaşam merkezleri ve kamuya açık alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Bartın'da sağlık ekipleri, test sonucu pozitif çıkan ve temaslı kişiler için başlatılan kırmızı ve beyaz bileklik uygulamasıyla ilgili çalışma yapıyor.