Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

SAKARYA (AA) - Kocaeli, Bolu, Düzce, Bartın ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Salgın nedeniyle 28 Mart'ta verilen aranın ardından 28 Mayıs'ta yeniden başlayan Yüksek Hızlı Trenin (YHT) Kocaeli'de de duracağı ve yolcu alacağı bildirildi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeniyle yüzde 50 kapasiteyle seferlerine başlayan YHT'nin, tedbirler kapsamında İstanbul ve Ankara dışında ara istasyonlarda durmama kararı alındığını anımsattı.

Şeker, bu süreçte düzenlenen YHT seferlerinde Kocaelilerin mağdur olmaması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Kamuran Yazıcı ile görüşmeleri gerçekleştirip vatandaşlardan gelen talebi ilettiğini aktararak, "Görüşmelerimizi olumlu olarak sonuçlandırdık. Artık YHT, İstanbul-Ankara seferlerinde pazartesinden itibaren İzmit'te de duracak." ifadelerini kullandı.

- "Hergün il ve ilçelerimizin koronavirüs haritasını çıkarıyoruz"

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, salgına karşı bireysel önlemlere dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, özellikle eş, dost ve akraba ziyaretleri gibi sosyal ilişkilerde özenli davranılmasının önemine işaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğü olarak koronavirüsle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini aktaran Ergüney, şunları kaydetti:

"Maske takmak ve sosyal mesafeyi korumak hastalıktan korunma ve normalleşmenin en önemli şartı. Koronavirüs, kişisel önlemler dikkate alınmadığında hızla bulaşabilen sinsi bir hastalık. Her an dikkatli olmamız gerekiyor. Bizler her gün il ve ilçelerimizin koronavirüs haritasını çıkarıyor, filyasyon çalışmalarıyla bulaş kaynaklarının izini sürüyoruz. İyiye doğru giden durumda bu basit kurallara uyulmadığı için dalgalanmalar olabiliyor. Bu da sağlık çalışanları tarafından yapılan özverili ve fedakarca çalışmaları boşa çıkarabiliyor. Bu nedenle hastalık sıfırlanana kadar vatandaşlarımızın kişisel önlemlere ciddiyetle uymaları gerekiyor."

- Bolu

Bolu'da koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Ankara ile İstanbul'u birbirine bağlayan D-100 kara yolunun kent girişlerinde polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan kontroller sürüyor. Denetimlerde araçlarda bulunanların maske takma ve sosyal mesafe kuralı kontrol edilirken sağlık ekipleri tarafından ateş ölçümü yapılıyor.

Kentin Karacasu beldesi giriş ve çıkışlarında da jandarma ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktasında kontroller devam ediyor.

Normal zamanda kentin en işlek caddesi İzzet Baysal Caddesi'nde vatandaşlar, polis ve bekçiler tarafından maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılıyor.

Bolu Belediyesine bağlı ekipler, kentte dezenfeksiyona devam ediyor.

İzzet Baysal Caddesi'nde kurulan çadırda Türk Kızılay Bolu Şubesi tarafından vatandaşlara maske dağıtımı sürüyor.



- Düzce

Düzce Belediyesi, normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran itibarıyla belediyeye ait tüm sosyal tesislerin hizmete açıldığını bildirdi.

Belediye ekipleri, tabiat alanları ve belediyeye ait tesislerde genelge kapsamında düzenleme yaptı.

Düzce BELTUR AŞ bünyesinde bulunan Erguvan Sosyal Tesisi, Melen Su Park, 15 Temmuz Parkı, Aydınpınar ve Samandere Şelaleri ile Kusursuz Kafe işletmeleri hazırlıkların tamamlanmasının ardından faaliyete geçti.

Belediye ekipleri, kent genelinde temizliğe ve dezenfeksiyona devam ediyor.

- Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, Kovid-19 ile mücadele kapsamında normalleşme sürecinin başladığını, valilik olarak buna göre yeni çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Vali Gürel, vatandaşlardan tedbirleri elden bırakmamalarını, yeni sisteme göre davranmalarını istedi.



Öte yandan belediye ekipleri, kent genelinde dezenfeksiyonu ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, normalleşme süreci nedeniyle ilçede faaliyetlerine başlayan iş yerlerine ziyaret etti.

Esnafa hijyen kitleri, siperlik, steril eldiven, maske ve el dezenfektanı dağıtan Köse, yaptığı açıklamada, "Birçok alanda vatandaşlarımıza ve esnafımıza desteklerimiz, yardımlarımız devam ediyor. 1 Haziran'dan itibaren lokantalarımız, işletmelerimiz artık vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. Bizler de bu çerçevede lokanta ve restoran sahibi esnafımıza iş yerlerinin dezenfekte edilmesi ve hijyen kiti desteği veriyoruz" diye konuştu.

- Bartın

Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kahvehane, kafeterya, lokantada ve çay ocakları gibi iş yerlerinde denetimlerini sürdürüyor.



Belediye Başkanı Cemal Akın, yaptığı açıklamada, bu iş yerlerinin 1 Haziran'da hizmet vermeye başlamasıyla denetimlerini de sürdürdüklerini belirtti.



Söz konusu iş yerlerinin hizmet vermesiyle ilgili genel esasların iş yerlerine tebliğ edilerek hijyen kontrolleri yapıldığını ifade eden Akın, hizmet vermeye başlayan işletmelerin salgın hastalıkla mücadelelerini sürdürmelerini ve tedbirleri ihmal etmeden çalışmalarını istedi.