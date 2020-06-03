Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 18 yaş altı çocuklar yeniden sokağa çıktı

SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş altı çocuklar, getirilen 6 saatlik serbestlikle dışarıda olmanın keyfini çıkardı.

Bölge genelinde saat 14.00 itibarıyla dışarı çıkan çocuklar, en geç saat 20.00'de evlerine dönecek.

Bolu'da kentin en yeşil alanı olarak bilinen ve içerisinde piknik alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları ile çocuk parkları bulunan Atatürk Orman Parkı, çocukların ilgi odağı oldu. Bazı çocuklar yürüyüş yaparken bazıları da salıncaklara bindi, kaydıraklardan kaydı ve denge aletlerinin üzerinde yürümeye çalıştı.

Çocuklarıyla parka gelen bazı ailelerin maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, parka gelerek vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

- Kocaeli'de çocuklar açık havanın tadını çıkardı

Kocaeli'de 0-18 yaşlarındaki çocuklar, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde park ve oyun alanlarında yoğunluk oluşturdu.

İzmit'teki Cumhuriyet Parkı'na gelen çocuklar, aileleri ve arkadaşlarıyla oyun oynayarak doyasıya eğlendi.

Çocuklarıyla yürüyüş yapmayı ve bisiklet sürmeyi tercih eden aileler de kent sahilinde vakit geçirdi.

- Sakarya'da sokaklar hareketlendi

Sakarya'da da kent merkezi ve parklarda 18 yaş ve altı çocukların dışarı çıkmasıyla hareketlilik yaşandı.

Atatürk Bulvarı, Çark Caddesi ve Uzun Çarşı'ya gelen aileler, aralıklarla yağan yağmura rağmen çocuklarıyla dolaştı.

Kentpark da çocukların neşeli sesleriyle hareketlendi.

Parklarda bisiklet sürüp top oynayan çocukların yanı sıra arkadaşlarıyla buluşan gençler de yeşil alanda ve yapay göletin çevresinde yürüyüş yaptı.

- Polisler çocuklarla vakit geçirdi

Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, sokağa çıkan 18 yaş altı çocuklarla vakit geçirdi.

Adapazarı ilçesindeki Kent Park'ta polis ekipleri, çocuklarla top ve mendil kapmaca oynadı. Salıncağa da binen ekipler, çocuklarla eğlenceli vakit geçirdi.

- Zonguldak



Zonguldak'ta 18 yaş ve altı çocukların kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde park ve oyun alanlarında hareketlilik yaşandı.



Maske takmanın zorunlu hale geldiği kentte arkadaşlarıyla oyun oynayan çocuklar, doyasıya eğlendi.



Bisiklete binen ve top oynayan çocuklar, park ve sahillerde zaman geçirdi.

- Bartın

Bartın'da da 18 yaş altı çocuklar, soluğu parklarda aldı.

Güneşli havada eğlenen çocuklar, aileleriyle Cumhuriyet Meydanı'nda güvercin besledi, oyun oynadı ve bisiklete bindi.

- Karabük

Karabük'te, 18 yaş ve altı çocukların kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde park ve oyun alanlarında hareketlilik yaşandı.

Kent Meydanı ve kent merkezindeki ana caddelere gelen aileler, çocuklarıyla dolaştı.

Çocukların ve gençlerin uğrak mekanlarından olan alışveriş merkezleri de hareketlendi.

Parklarda doyasıya oynayan, bisiklet sürüp top oynayan çocukların yanı sıra arkadaşlarıyla buluşan gençler de yürüyüş yaptı.

- Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 18 yaş ve altı çocukların dışarıya çıkmasıyla sahil, park ve oyun alanlarında hareketlilik oluştu.

Çocuklar, aileleriyle temiz havanın tadını çıkardı.

Arkadaşlarıyla parkta oyun oynayan çocuklar, keyifli zaman geçirdi.

Ailelerin ve çocukların maske kullanmaya özen gösterdiği görüldü.





